DYECREST legt neues Album nach
Mit "Defying Gravity" geht DYECREST, am 24.04.2026, in die nächste Runde und wird den neuesten Langspieler präsentieren. An ihrer Seite ist das Label Art Gates Records, welches auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal bereits 'Forsaken' veröffentlicht hat.
"Defying Gravity" Trackliste:
01. Unravel Me
02. Forsaken
03. Bite The Bullet
04. The Weight Of The Trigger
05. Enceladus
06. Safe And Sound
07. The Spark
08. Fire Walk With Me
09. Lost Voices
Dyecrest Forsaken feat. Tuuli & Katariina (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=DqzhhVV1tNQ
- Quelle:
- DYECREST Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- dyecrest defying gravity forsaken
