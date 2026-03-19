Neuigkeiten von TUNGSTEN

Die Schweden TUNGSTEN haben ein offizielles Musikvideo zu ihrer neuen Single 'The North Will Rise' veröffentlicht, mit einem besonderen Gastauftritt von Tony Kakko (SONATA ARCTICA).



TUNGSTEN-Sänger Mike Andersson sagt:

"Es ist eine große Ehre, Tony für diesen Song an Bord zu haben. Er hat einen großartigen Job gemacht. Ich finde, unsere Stimmen passen perfekt zusammen, was 'The North Will Rise' zu etwas ganz Besonderem macht. Inhaltlich ist es so etwas wie eine Hymne an unseren Teil der Welt hier im Norden. Wir hoffen, dass die Metal-Community und die Fans von SONATA ARCTICA und natürlich auch von TUNGSTEN den Song mögen und ihn RICHTIG LAUT aufdrehen!"



Tony Kakko ergänzt:

"Eingängig wie die Kälte im Januar auf einem Wikingerschiff, das ein nordisches, halb zugefrorenes Meer überquert! Wirklich ein Song, der die Menschen und Freunde des Nordens vereint. Ich bin sehr stolz und glücklich, mich meinen Freunden von TUNGSTEN anschließen zu dürfen und gemeinsam mit Mike auf diesem großartigen neuen Track zu singen. Die Melodien sind einfach ansteckend ... Seid gewarnt!"



The North Will Rise, feat. Tony Kakko (SONATA ARCTICA)







https://www.youtube.com/watch?v=tXgL4ng0eG4

Quelle: Mona Miluski, Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: tungsten the north will rise tony kakko