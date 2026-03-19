Neuer Song von INFECTED RAIN
Kommentieren
INFECTED RAIN bringt mit Wucht einen neuen Song raus. 'Stranger' kann jetzt bereits auf allen Streamingplattformen angehört werden, die Videopremiere gibt es heute um 17 Uhr auf YouTube.
Bei 'Stranger' kann man sich von der neuen Richtung überzeugen, welche die Band eingeschlagen ist und welche Frontfrau Lena Scissorhands im POWERMETAL.de-Interview angeteasert hat.
INFECTED RAIN geht zusammen mit BUTCHER BABIES und BLACK SPIKES ab nächster Woche auf große Europa-Tour. Für die Stationen in Deutschland könnt ihr sogar aktuell bei POWERMETAL.de noch Karten gewinnen! Hier geht es zum Gewinnspiel.
INFECTED RAIN - 'Stranger'
https://youtu.be/8prBTgKYeUM
- Quelle:
- Alice Lane
- Redakteur:
- Chris Schantzen
- Tags:
- infected rain lena scissorhands butcher babies mutation phase interview stranger gewinnspiel
0 Kommentare