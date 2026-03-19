Neue Single von CAGE FIGHT
In der Vorbereitung auf das kommende Album "Exuvia", welches am 1. Mai erscheinen soll, gibt es heute von CAGE FIGHT die zweite Single nach 'Un Bon Souvenir'.
Für 'Pick Your Fighter' haben sich die Briten um Frontfrau Rachel Aspen Unterstützung von Julien Truchan von BENIGHTED geholt.
CAGE FIGHT - 'Pick Your Fighter' (feat. Julien Truchan)
https://www.youtube.com/watch?v=4EWC-z6pTmI
Zusätzlich zur neuen Single gibt es auch die Trackliste für "Exuvia", diese list sich wie folgt:
1. Confined
2. Oxygen
3. Pig
4. Pick Your Fighter
5. Un Bon Souvenir
6. Deathstalker
7. Le Déni
8. Exuvia
9. The Hammer Crush
10. IHYG (I Hate Your Guts)
11. Élégie
Un Bon Souvenir (Single Version Digital only)
