IN EXTREMO kündigt

Unter dem Titel "Tranquilo" präsentierten die Mittelalter-Rocker IN EXTREMO vor 16 Jahren ihre Songs erstmals in ungewohnt ruhigen, akustischen Arrangements und zeigten damit eine ganz andoere Seite ihres Schaffens.

Mit "Tranquilo II" geht es für IN EXTREMO jetzt erneut auf Akustik-Tour und man hat sich dafür eine besondere Überraschung einfallen lassen. Die Band wird von hochkarätigen Gästen und herausragenden Musikern unterstützt: Oliver Satyr und Niel Mitra von FAUN sowie dem Geiger Justin Ciuche, die das "Tranquilo"-Konzept mit zusätzlichen Klangfarben und musikalischer Virtuosität bereichern werden.

Die Tour wird bewusst in ausgewählten, besonders stimmungsvollen Spielstätten stattfinden, darunter einige der schönsten Konzerthäuser im deutschsprachigen Raum. Statt großer Bühnen und pyrotechnischer Spektakel stehen diesmal Atmosphäre, Nähe und musikalische Feinheiten im Mittelpunkt.

06.11.2026 A  Wien - Globe Wien (in der Marx Halle)

07.11.2026 München - Circus Krone Bau

12.11.2026 Nürnberg - Meistersingerhalle

13.11.2026 Stuttgart - Hegel-Saal (in der Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle)

14.11.2026 Berlin - Admiralspalast

17.11.2026 Wuppertal - Historische Stadthalle

19.11.2026 Osnabrück  OsnabrückHalle

20.11.2026 Neubrandenburg - Konzertkirche

21.11.2026 Halle (Saale) - Georg-Friedrich-Händel-Halle

24.11.2026 Hamburg - Laiszhalle

02.12.2026 Friedrichshafen - Kultur- und Kongresszentrum Graf-Zeppelin-Haus

03.12.2026 CH  Zürich  Volkshaus

04.12.2026 Frankfurt - Alte Oper

05.12.2026 Dillingen - Lokschuppen

10.12.2026 Hannover - Theater am Aegi

11.12.2026 Erfurt - Alte Oper

12.12.2026 Bremen - Metropol Theater

Der Vorverkauf startet am 20.03.2026 ab 12.00 Uhr exklusiv über www.eventim.de

Ab dem 26.03.2026 ab 12 Uhr gibt es die Tickets an allen bekannten VVK Stellen.