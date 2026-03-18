Neuer Vorab-Song von MELECHESH
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18.03.2026 | 23:48
Mit 'In Shadows, In Light' präsentiert MELECHESH einen neuen Song aus ihrer kommenden EP "Sentinels Of Shamash". Die digitale EP erscheint am 10. April über Reigning Phoenix Music.
Über den bereitgestellten Link können sich Fans das Werk schon jetzt sichern.
In Shadows, In Light
https://www.youtube.com/watch?v=3gtQDXTWBGs
- Quelle:
- Reigning Phoenix Music
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- melechesh in shadows in light sentinels of shamash reigning phoenix music
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