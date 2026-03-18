Neuer Vorab-Song von MELECHESH

Mit 'In Shadows, In Light' präsentiert MELECHESH einen neuen Song aus ihrer kommenden EP "Sentinels Of Shamash". Die digitale EP erscheint am 10. April über Reigning Phoenix Music.

Über den bereitgestellten Link können sich Fans das Werk schon jetzt sichern.

In Shadows, In Light

https://www.youtube.com/watch?v=3gtQDXTWBGs

Quelle: Reigning Phoenix Music Redakteur: Stephan Lenze Tags: melechesh in shadows in light sentinels of shamash reigning phoenix music