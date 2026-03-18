GEOFF TATE veröffentlicht neue Single
Mit der Single 'Power' gewährt uns Geoff Tate einen ersten Vorgeschmack auf sein kommendes Studioalbum "Operation: Mindcrime III".
Der ehemalige QUEENSRCHE-Frontmann schrieb den Song gemeinsam mit Gitarrist und Produzent Kieran Robertson. Am Schlagzeug ist Rich Baur zu hören, während John Moyer (DISTURBED) den Bass beisteuert und zugleich als Co-Produzent des Albums fungiert. Die Gitarrenparts übernahmen Dario Parente und Amaury Altmayer.
Power
https://www.youtube.com/watch?v=gQV4HlcVr9w
"Operation: Mindcrime III" Album Tracklist:
01. The Scene Of The Crime
02. You Know My Fu@king Name
03. The Answer
04. Vulnerable
05. I'll Eat Your Heart Out
06. Do You Still Believe?
07. The Devil's Breath
08. Ascension
09. Set You Free
10. Descension
11. Power
12. You Can't Walk Away Now
13. A Monster Like Me
