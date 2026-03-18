EXODUS: Dritter Vorab-Song
Kommentieren
18.03.2026 | 23:25
Mit 'Promise You This' präsentiert das amerikanische Thrash-Geschwader EXODUS einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Studioalbum "Goliath", welches unser lieber Kollege Holg bereits einer vollumfänglichen Lauschanalyse unterzogen hat.
Das neue Werk der Thrash Metal-Veteranen erscheint am 20. März über Napalm Records.
Promise You This
https://www.youtube.com/watch?v=uvejV0GLCdw
- Napalm Records
- Stephan Lenze
0 Kommentare