IRON MAIDEN stellt Trailer zu

Im frisch veröffentlichten Trailer zur kommenden Band-Doku "Burning Ambition" gibt IRON MAIDEN einen Vorgeschmack auf das, was Fans erwartet. Der Film startet am 7. Mai weltweit in den Kinos, wie die Metal-Legenden auf ihrer offiziellen Website bekanntgaben.

Regie führte Malcolm Venville ("Churchill At War"), produziert wurde die Dokumentation von Dominic Freeman. "Burning Ambition" zeichnet die beeindruckende, fünf Jahrzehnte umspannende Karriere der Band nach.

Neben den Mitgliedern selbst kommen auch namhafte Bewunderer wie Javier Bardem, Lars Ulrich und Chuck D zu Wort. Sie sprechen über den nachhaltigen Einfluss von IRON MAIDEN auf Musik, Kultur und Generationen von Fans weltweit.

UP THE IRONS!

"Burning Ambition" Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=pD_H2u79tp0