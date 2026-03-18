HELL OVER HAMMABURG 2027: Drei weitere Bands bestätigt!

Das HELL OVER HAMMABURG Festival vermeldet für die Ausgabe im nächsten Jahr weiteren prominenten Zuwachs:

TYGERS OF PAN TANG (UK)

Ihr Frühwerk zählt zum Erlesensten der damals blutjungen, ungestümen New Wave Of British Heavy Metal: Die TYGERS OF PAN TANG (1978 gegründet) rund um ihren Originalgitarristen Robb Weir hatten vor zehn Jahren unser kleines Festival erstmals beehrt, und nun folgt die Rückkehr der Legende, welche etwas ganz Besonderes sein wird: Das zweite, beste und beliebteste Album der Bandhistorie, "Spellbound" (1981), wird im Mittelpunkt der Show stehen! Echter englischer traditioneller Heavy Metal!

ÆDEL FETICH (DK)

Sie nennen sich allen Ernstes "Edler Fetisch", prügeln eigenen Angaben zufolge traditionslosen "Black" Metal und haben auch sonst so ziemlich einen an der Waffel. Das soeben erschienene gleichnamige Debütalbum dieses wilden Haufens aus Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen schafft es, in seiner ultrakurzen Spielzeit von nicht einmal einer halben Stunde alles zum Einsturz zu bringen und völlig normale Menschen zu Psychopathen mutieren zu lassen. Black-Metal-Hysterie und Punk-Dreistigkeit! Geschwindigkeit und Groove! Erlaubt ist, was weh tut!

UNIVERSE217 (GRC)

Ihr Auftritt im Jahr 2018 zählt zu den großen Höhepunkten in der Geschichte unseres Festivals, umso schöner finden wir es, dass uns diese höchst beeindruckende Athener Experimental/Progressive/Doom-Metal-Band rund um Ausnahmevokalistin Tanya Leontiou zu unserer "finale battle" ein zweites Metal beehren und nach aller Voraussicht ein neues Album vorstellen wird. Achtung: Diese Band spielt nicht einfach Konzerte  sie kreiert Atmosphäre!

Das derzeitige Billing:

TYGERS OF PAN TANG (UK), NAXATRAS (GREECE), MAUSOLEUM GATE (FINNLAND), UNIVERSE 217 (GREECE), I I (D), WINSELMUTTER (D), MIDNATT (S), HYSTERESE (D), JÆHZORN (D) & ÆDEL FETICH (DK)

Weitere Bands sowie die Headliner folgen bald.





Tickets könnt Ihr hier abgreifen:

High Roller Records:

https://www.hrrecords.de/HELL-OVER-HAMMABURG-Vol-XIII-Festival-Ticket_1

Cudgel:

https://www.cudgel.de/produkt/ticket-hell-over-hammaburg-festival-2027/

Dying Victims:

https://dyingvictims.com/index.php?id_product=15884&rewrite=ticket-hell-over-hammaburg-2026-no-free-shipping&controller=product&id_lang=1 &

& Plattenkiste Hamburg

Van Records folgt in Kürze.