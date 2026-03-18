Neues Ohrenfutter von CROWN LANDS
18.03.2026 | 22:46
Die kanadischen Prog-Spezialisten CROWN LANDS veröffentlichen am 15. Mai über InsideOutMusic ihr neues Album "Apocalypse". Der heute von der Band vorgestellte Track 'Through The Looking Glass' lässt wieder einmal wahrhaft Großes erwarten.
Through The Looking Glass
https://www.youtube.com/watch?v=YBQUkjZ-Rbw
Den Titeltrack hatte die Truppe ebenfalls bereits (in einer Live-Version) hochgeladen:
Apocalypse
https://www.youtube.com/watch?v=AE8nWVT0EQk
- Quelle:
- Youtube Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- crown lands apocalypse through the looking glass insideoutmusic
