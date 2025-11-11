WOLFTOOTH mit neuem Album "Wizard's Light"
Das vierte Werk "Wizard's Light", der US-Amerikanischen Heavy/Doom Metaller WOLFTOOTH, steht in den Startlöchern. Am 21.11.2025 soll die Scheibe veröffentlicht werden. Bereits der Vorgänger "Blood & Iron" (2021) weckte die Aufmerksamkeit unserer Redaktion und somit darf man gespannt sein, was die Truppe um Frontmann Chris Sullivan präsentieren wird.
"Wizard's Light" Trackliste:
01. Hymn Of Belgrarath (Intro)
02. Sightless Archer
03. Darkened Path
04. Wizard's Light
05. Sands Of Redemption
06. Eternal Hunt
07. Armor Of Steel
08. War Brigade
09. Bloodline
10. All Father
- Quelle:
- WOLFTOOTH Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- wolftooth wizards light
