KATATONIA, EVERGREY und KLOGR: Es geht bald los!

Heute spielen sie schon in Tampere, doch bald kommt KATATONIA mit EVERGREY und KLOGR im Gepäck auch in den deutschsprachigen Raum. Hierfür nochmal die Tourdaten:



16.11.25 DE  Hamburg / Gruenspan

19.11.25 DE  Berlin / Huxleys

20.11.25 DE  Leipzig / Täubchenthal

22.11.25 AT  Wien / Simm City

24.11.25 DE  München / Backstage Werk

25.11.25 D.E  Stuttgart / LKA Longhorn

28.11.25 CH  Zürich / Komplex

Mit einem neuen Album namens "Nightmares Of Extensions Of The Waking State" im Gepäck aber ohne Gründungsmitglied Anders "Blakkheim" Nyström sind wir natürlich gespannt, was KATATONIA uns heuer auf der Bühne zeigen wird. Zur Einstimmung empfehle ich unsere Gruppentherapie sowie die Podcast-Folge mit Gitarrist Svalle.





Quelle: katatonia.com Redakteur: Thomas Becker Tags: katatonia evergrey klogr nightmares of extensions of the waking state