KATATONIA, EVERGREY und KLOGR: Es geht bald los!
Heute spielen sie schon in Tampere, doch bald kommt KATATONIA mit EVERGREY und KLOGR im Gepäck auch in den deutschsprachigen Raum. Hierfür nochmal die Tourdaten:
16.11.25 DE Hamburg / Gruenspan
19.11.25 DE Berlin / Huxleys
20.11.25 DE Leipzig / Täubchenthal
22.11.25 AT Wien / Simm City
24.11.25 DE München / Backstage Werk
25.11.25 D.E Stuttgart / LKA Longhorn
28.11.25 CH Zürich / Komplex
Mit einem neuen Album namens "Nightmares Of Extensions Of The Waking State" im Gepäck aber ohne Gründungsmitglied Anders "Blakkheim" Nyström sind wir natürlich gespannt, was KATATONIA uns heuer auf der Bühne zeigen wird. Zur Einstimmung empfehle ich unsere Gruppentherapie sowie die Podcast-Folge mit Gitarrist Svalle.
