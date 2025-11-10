SABATON: ein Tiger gegen Drachen

Zum neuen Musik-Video 'A Tiger Among Dragons', vom neuen Album "Legends", ließ sich SABATON von Lü Bu inspirieren, dem "Fliegenden General", einem der furchterregendsten Krieger im alten China



Für das Video arbeitete die Band mit spezialisierten Kostüm Designern zusammen, um antike chinesische Rüstungen zu gestalten, die zwar von der Überlieferung inspiriert waren, aber auch für jedes Bandmitglied individuell angefertigt wurden, damit sie ihre Instrumente darin spielen konnten. Gedreht wurde in Belgrad, Serbien  größtenteils vor einem Green Screen, mit später eingefügten CGI-Elementen und Spezialeffekten. Im Video sieht man die Band, wie sie hinter Joakim Brodén steht, während er einer antiken chinesischen Armee gegenübersteht. Dabei werden sie von zwei Zauberinnen unterstützt, die feurige Gitarren aus dem Nichts heraufbeschwören können  und am Ende erhalten sie einen ebenso feurigen Verbündeten.



Joakim Brodén sagt:

"Unser Song 'A Tiger Among Dragons' hat eine kraftvolle, rohe Energie, aber mit einer melodischeren Note. ich stelle mir gerne vor, dass er die Geschichte von Lü Bu mit Intensität und Emotionen erzählt  er ist episch, aber hat auch eine Dramatik und Tiefe, die die Legende wirklich zum Leben erweckt!"



Bassist Pär Sundström fährt fort:

"Als Joakim mir zeigte, woran er, Chris und Thobbe mit diesem Track gearbeitet hatten, hatte ich sofort das Gefühl, dass es sich um einen Song mit Bezug zu Asien handelte. Das Schlagzeug erinnerte mich an diese großen Shows mit vielen synchronisierten Schlagzeugern. Dann mussten wir eine asiatische Legende finden, und obwohl es viele gibt, entschieden wir uns für Lü Bu aus China. Er war eine Art Krieger, der eher wie ein Mythos als wie ein Mensch wirkte, und als wir sahen, wie er in Comics, Spielen und ähnlichem dargestellt wurde, hatten wir das Gefühl, dass er eine Hymne verdient hatte. Wir konnten nicht widerstehen, seine Legende in einen Song zu verwandeln, und so entstand 'A Tiger Among Dragons'!"



A Tiger Among Dragons







https://www.youtube.com/watch?v=auPilyhiDDc

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: sabaton legends a tiger among dragons