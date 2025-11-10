Tourankündigung von FOO FIGHTERS
Die FOO FIGHTERS kommen endlich wieder nach Deutschland!
Auf ihrer "TAKE COVER TOUR 2026" macht die legendäre US-Rockband um Frontmann Dave Grohl für zwei exklusive Stadionkonzerte auch Halt in Deutschland.
Mit am Start: INHALER und OTOBOKE BEAVER in München sowie IDLES und FAT DOG in Berlin.
17/06/2026 - München, Allianz Arena
01/07/2026 - Berlin, Olympiastadion
03/07/2026 - Wien, Ernst-Happel-Stadion
Tickets gibt's ab Donnerstag, 10 Uhr exklusiv bei Eventim.
