21 neue Bands für das SUMMER BREEZE 2026 bestätigt

Das Line-up des SUMMER BREEZE 2026 nimmt weiter Gestalt an!

21 weitere Bands wurden bestätigt, die das Festival im kommenden Jahr mit ihrer Energie, Leidenschaft und geballter Metal-Power bereichern werden.

Die neu angekündigten Acts versprechen ein vielseitiges Programm und man rückt dem kompletten Billing für 2026 einen großen Schritt näher.

Neu dabei sind:

SAXON, THY ART IS MURDER, BLACKBRAID, ALIEN ANT FARM, DAS LUMPENPACK, THUNDERMOTHER, DESERTED FEAR, BLOODRED HOURGLASS, GRAND MAGUS, SETYØURSAILS, MØL, SLOMOSA, NYTT LAND, SOULBOUND, WUCAN, FILTH, ERDLING, BRYMIR, RECTAL SMEGMA, STAM1NA und ZERRE

Das SUMMER BREEZE Open Air findet vom 12.08.2026  15.08.2026 in Dinkelsbühl statt.

Tickets gibt es hier.