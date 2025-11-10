MORTE FRANCE mit neuem Album "Hesperia"
Die französische Black-Metal-Formation MORTE FRANCE hat ihr zweites Studioalbum mit dem Titel "Hesperia" angekündigt. Nach dem letzten "Souveraineté radiale" (2023) widmet sich Bandleader Kval diesmal einer leidenschaftlichen Hommage an seinen Herkunftskontinent Europa.
Produziert wurde das Werk von Noah Baxter in den Dichotic Studios, während das Cover-Artwork von Veneden stammt. Erscheinen soll "Hesperia" am 15.12.2025 über Antiq.
Als Vorgeschmack auf das kommende Album hat die Band bereits ein Video zu 'Europa Aeterna' veröffentlicht
"Hesperia" Trackliste:
01. Waldganger
02. Europa Aeterna
03. Le chevalier, La Mort Et Le Diable
04. Hesperia
05. Lux Meae
06. Kyrie Eleison
07. Fernweh
Morte France - Europa Aeterna (Track Premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=1DW0SdicFcw
- Quelle:
- Antic Records Bandcamp
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- morte france hesperia europa aeterna
