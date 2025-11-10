MORTE FRANCE mit neuem Album

Die französische Black-Metal-Formation MORTE FRANCE hat ihr zweites Studioalbum mit dem Titel "Hesperia" angekündigt. Nach dem letzten "Souveraineté radiale" (2023) widmet sich Bandleader Kval diesmal einer leidenschaftlichen Hommage an seinen Herkunftskontinent Europa.





Produziert wurde das Werk von Noah Baxter in den Dichotic Studios, während das Cover-Artwork von Veneden stammt. Erscheinen soll "Hesperia" am 15.12.2025 über Antiq.



Als Vorgeschmack auf das kommende Album hat die Band bereits ein Video zu 'Europa Aeterna' veröffentlicht







"Hesperia" Trackliste:





01. Waldganger

02. Europa Aeterna

03. Le chevalier, La Mort Et Le Diable

04. Hesperia

05. Lux Meae

06. Kyrie Eleison

07. Fernweh





Morte France - Europa Aeterna (Track Premiere)







https://www.youtube.com/watch?v=1DW0SdicFcw

