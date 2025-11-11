LØST IN EXISTENCE kündigt EP "Atonement" an
Die Metalcore-Band LØST IN EXISTENCE gibt die Veröffentlichung ihrer neuen EP "Atonement" am 19.12.2025 bekannt, die weltweit über Art Gates Records erscheinen wird.
Das Cover wurde von Fern García entworfen, der auch das visuelle Konzept des Musikvideos zu 'Shameful Sigh' verantwortete. Die Band erklärte, dass "Atonement" einen Kontrast zu ihrem vorherigen Werk darstellt, das existenzielle Themen behandelte, die neue EP symbolisiert das Aufblühen einer neuen Idee.
Zur musikalischen Ausrichtung sagte die Band:
"Diese EP ist eine Brücke zu einem moderneren, melancholischeren Stil, in dem wir unseren Sound in etwas Frisches und Zeitgemäßes umwandeln wollten."
"Atonement" Trackliste:
1. Iridescent
2. From The Outside
3. Shameful Sigh
4. False Gods
5. Atonement
Shameful Sigh
https://www.youtube.com/watch?v=KYKJhhImuqY
