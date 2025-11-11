KINGS OF LEON mit neuer EP

Die Rockband KINGS OF LEON meldet sich mit ihrer ersten EP seit über zwei Jahrzehnten zurück. "EP #2" ist am 7. November 2025 erschienen, ist die erste Veröffentlichung der Band auf ihrem eigenen Label "Love Tap Records", vertrieben von Virgin Music, und enthält ihre ersten selbstproduzierten Aufnahmen.



"EP #2" Trackliste:



1-All The Litle Sheep

2-To Space

3-Pit To The Rind

4-The Wolf



Die Videos zu den vier Titeln kann man sich auch anschauen:



All The Little Sheep







https://www.youtube.com/watch?v=rhajm4aI8nw



To Space







https://www.youtube.com/watch?v=lb2BnpVUxEE



Pit To The Rind







https://www.youtube.com/watch?v=vxKLcEINA94



The Wolf







https://www.youtube.com/watch?v=RC9ZXpI-_JU

Quelle: Promotion Werft Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: kings of leon ep 2