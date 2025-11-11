KINGS OF LEON mit neuer EP
Die Rockband KINGS OF LEON meldet sich mit ihrer ersten EP seit über zwei Jahrzehnten zurück. "EP #2" ist am 7. November 2025 erschienen, ist die erste Veröffentlichung der Band auf ihrem eigenen Label "Love Tap Records", vertrieben von Virgin Music, und enthält ihre ersten selbstproduzierten Aufnahmen.
"EP #2" Trackliste:
1-All The Litle Sheep
2-To Space
3-Pit To The Rind
4-The Wolf
Die Videos zu den vier Titeln kann man sich auch anschauen:
All The Little Sheep
https://www.youtube.com/watch?v=rhajm4aI8nw
To Space
https://www.youtube.com/watch?v=lb2BnpVUxEE
Pit To The Rind
https://www.youtube.com/watch?v=vxKLcEINA94
The Wolf
https://www.youtube.com/watch?v=RC9ZXpI-_JU
