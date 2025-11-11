LANowar: Heavy Metal trifft LAN-Party

In Berlin findet am 13. November 2025 erneut LANowar statt: Hunderte Gaming- und Metal-Fans kommen bei diesem weltweit einzigartigen Event am Checkpoint Charlie zusammen, um Musiker zu treffen und gemeinsam Videospiele zu zocken. Diesmal als Stargäste mit dabei: SABATON.



LVL, die Premium-Event-Location im Herzen Berlins, die regelmäßig große Turniere und Game-Launches veranstaltet, verwandelt sich für einen Abend in eine wilde Heavy-Metal-Feier, bei der LAN-Party auf laute Musik trifft.



SABATON spielt zwei Tage später eine ausverkaufte Show in der Uber Arena in Berlin und hat dabei das neue Album "Legends" mit im Gepäck, das am 17. Oktober 2025 über Better Noise Music erschienen ist.

Für Fans gibt es bei LANowar nicht nur die Möglichkeit, die Musiker in ungewöhnlichem Setting zu treffen und kennenzulernen, sondern auch an einer Vielzahl an Gaming-Turnieren teilzunehmen und Preise zu gewinnen. Unter anderem gibt es eine SABATON-Quiz-Show, ein Live-Interview mit der Band sowie ein Turnier im legendären Musikspiel "Guitar Hero".



Übersicht LANowar 2025:

Wann: 13. November, 18 Uhr bis open end

Wo: LVL Berlin, Schützenstraße 73, 10117 Berlin



Programm:



SABATON Live Talk & Quiz Show

Gaming-Turniere in verschiedenen Spielen

Gratis Tattoos von Samuli Skrymer Ponsimaa (FINNTROLL)

Nonstop Metal mit DJ Benne und Mystery Gast-DJ

Nonstop Gaming an PCs, Konsolen, Arcades, Rennsimulatoren & Virtual Reality



Tickets gibt es ab sofort HIER streng limitiert im Vorverkauf.