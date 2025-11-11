PHANTOM CORPORATION: Zweiter Song online
Seit ihrer Gründung 2016 sind PHANTOM CORPORATION eine unaufhaltsame Macht im Underground. Gegründet von Szene-Veteranen aus Bremen und Dortmund mit Wurzeln in Bands wie DEW-SCENTED, ERODED, BK 49 und WEAK ASIDE verschmilzt die Band gnadenlosen D-Beat Crust mit Death Metal und rohem Old-School Thrash/Punk zu einem kompromisslosen Crossover-Sound.
Nach der Debüt-Mini "First Commandment" (2016), den furiosen EPs "Cause And Effect" (2017) und "Belligerent Powers" (2018) sowie der Split "Banner Of Hatred" (2022, mit den Schweden HARROWED) und dem ersten vollen Album "Fallout" (2023), präsentiert die Band nun ihr tödlichstes Geschoss: Das neue Album "Time And Tide", das am 12. Dezember 2025 über Supreme Chaos Records erscheint.
Der zweite neue Song von "Time And Tide" erscheint heute, checkt das von Costin Chioreanu erstellte Video zu 'Krokodil' hier:
Krokodil
https://www.youtube.com/watch?v=dLoKFLsGLRA
"Time And Tide" Album Tracklist (42:14):
1. Frantic Disruption (4:16)
2. Dead Of Night (4:30)
3. Crushed (3:59)
4. Krokodil (1:31)
5. Pound Of Flesh (2:42)
6. To The Hilt (4:14)
7. Time And Tide (4:17)
8. Sorcerer (3:57)
9. For All The Wrong Reasons (4:42)
10. Crisis (2:21)
11. Western Apocalypse (5:35)
