Sängerwechsel bei NEFARIOUS
11.11.2025 | 15:43
Die Thrash Metal-Supergroup NEFARIOUS, bestehend aus den beiden Gitarristen Rick Hunolt (EXODUS, DIEHUMANE) und Doug Piercy (HEATHEN, ANVIL CHORUS), Bassist Tom Gears (BLIND ILLUSION, ANCIENT MARINER) sowie Schlagzeuger Will Carroll (DEATH ANGEL), haben sich von ihrem Sänger getrennt. Katon W. De Pena (HIRAX) wurde durch Sean Rivera (COFFIN HUNTERS) ersetzt.
