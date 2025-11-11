DREAM THEATER - Grammy® -Nominierung und neuer Live-Release!

Da ist die Freude groß im Hause DREAM THEATER: Nicht nur wurde die Band just (erneut) für den Song 'Night Terror' im Bereich "Best Metal Performance" für den GRAMMY® nominiert, zudem steht wie berichtet am 28.11.2025 der neue Live-Release "Quarantième: Live A Paris" in den Startlöchern. Passend dazu gibt es nach 'Overture 1928/Strange Déjá Vu' und 'Barstool Warrior' nun mit 'Night Terror' den nächsten Vorab-Song zu begutachten:

"Quarantième - Live a Paris" wird via InsideOutMusic/Sony in verschiedenen Formaten veröffentlicht: Limited Deluxe 3CD+3Blu-ray artbook, mit 68 Seiten Fotos und Artwork, sowie einer zusätzlichen Blu-ray mit Bonus-Material. Außerdem als Special Edition 3CD+2Blu-ray Digipak, Limited Deluxe 180g 4LP boxset & digital. Die Blu-ray beinhaltet die komplette Show in Dolby Atmos, 5.1 Surround Sound, & high-resolution stereo audio.

Tracklisting:

CD1:



Metropolis Pt. 1

Overture 1928

Strange Déjà Vu

The Mirror

Panic Attack

Barstool Warrior

Hollow Years

Constant Motion

As I Am



CD2:



Orchestral Overture

Night Terror

Under A Glass Moon

This Is The Life

Vacant

Stream of Consciousness

Octavarium



CD3:



Home

The Spirit Carries On

Pull Me Under





