DREAM THEATER - Grammy® -Nominierung und neuer Live-Release!
Da ist die Freude groß im Hause DREAM THEATER: Nicht nur wurde die Band just (erneut) für den Song 'Night Terror' im Bereich "Best Metal Performance" für den GRAMMY® nominiert, zudem steht wie berichtet am 28.11.2025 der neue Live-Release "Quarantième: Live A Paris" in den Startlöchern. Passend dazu gibt es nach 'Overture 1928/Strange Déjá Vu' und 'Barstool Warrior' nun mit 'Night Terror' den nächsten Vorab-Song zu begutachten:
"Quarantième - Live a Paris" wird via InsideOutMusic/Sony in verschiedenen Formaten veröffentlicht: Limited Deluxe 3CD+3Blu-ray artbook, mit 68 Seiten Fotos und Artwork, sowie einer zusätzlichen Blu-ray mit Bonus-Material. Außerdem als Special Edition 3CD+2Blu-ray Digipak, Limited Deluxe 180g 4LP boxset & digital. Die Blu-ray beinhaltet die komplette Show in Dolby Atmos, 5.1 Surround Sound, & high-resolution stereo audio.
Tracklisting:
CD1:
Metropolis Pt. 1
Overture 1928
Strange Déjà Vu
The Mirror
Panic Attack
Barstool Warrior
Hollow Years
Constant Motion
As I Am
CD2:
Orchestral Overture
Night Terror
Under A Glass Moon
This Is The Life
Vacant
Stream of Consciousness
Octavarium
CD3:
Home
The Spirit Carries On
Pull Me Under
Blu-ray 1:
1. Metropolis Pt. 1
2. Overture 1928
3. Strange Déjà Vu
4. The Mirror
5. Panic Attack
6. Barstool Warrior
7. Hollow Years
8. Constant Motion
9. As I Am
Blu-ray 2:
1. Orchestral Overture
2. Night Terror
3. Under A Glass Moon
4. This Is The Life
5. Vacant
6. Stream of Consciousness
7. Octavarium
8. Home
9. The Spirit Carries On
10. Pull Me Under
HIER geht es zur Vorbestellung.
