JESTER MAJESTY und der erste Langspieler

Mit "Infinite Measure, Finite Existence" geht das Musikerduo JESTER MAJESTY nun den nächsten Schritt und veröffentlicht sein Debütalbum. Am 04.12.2025 wird der Silberling via Xtreem Music erscheinen und zeigt sein Prog-Potential bereits auf YouTube mit 'When Numbers Speak'.







"Infinite Measure, Finite Existence" Trackliste:





01. Zero-Point Collapse

02. Human Vs. Machine

03. Echoes Of Π

04. Married To The Masterplan

05. The Curse Of Majesty

06. When Numbers Speak

07. A World In A Single Word

08. Masquerade (The Algorithm)

09. Amphibian To Chameleon

10. Φinal Jest





JESTER MAJESTY - When Numbers Speak (Official Lyric-Video) [2025]







https://www.youtube.com/watch?v=X2HCLUgMS0U

