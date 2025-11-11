JESTER MAJESTY und der erste Langspieler
Mit "Infinite Measure, Finite Existence" geht das Musikerduo JESTER MAJESTY nun den nächsten Schritt und veröffentlicht sein Debütalbum. Am 04.12.2025 wird der Silberling via Xtreem Music erscheinen und zeigt sein Prog-Potential bereits auf YouTube mit 'When Numbers Speak'.
"Infinite Measure, Finite Existence" Trackliste:
01. Zero-Point Collapse
02. Human Vs. Machine
03. Echoes Of Π
04. Married To The Masterplan
05. The Curse Of Majesty
06. When Numbers Speak
07. A World In A Single Word
08. Masquerade (The Algorithm)
09. Amphibian To Chameleon
10. Φinal Jest
JESTER MAJESTY - When Numbers Speak (Official Lyric-Video) [2025]
https://www.youtube.com/watch?v=X2HCLUgMS0U
- Quelle:
- JESTER MAJESTY Facebook
Norman Wernicke
- Norman Wernicke
- Tags:
- jester majesty infinite measure finite existence when numbers speak
