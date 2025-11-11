TRISKELYON: Neues Video
Kommentieren
11.11.2025 | 23:00
Der Videoclip zu 'Of Dust And Divination' des Thrash-Metal-Projektes TRISKELYON aus Kanada ist online, worauf Liv Jagrell von LIV SIN den Gesang übernimmt. Das Stück gehört zum neuen Album "Maelstrom Of Chaos", das für den 28. November angekündigt ist
Der Videoclip zu 'Of Dust And Divination' des Thrash-Metal-Projektes TRISKELYON aus Kanada ist online, worauf Liv Jagrell von LIV SIN den Gesang übernimmt. Das Stück gehört zum neuen Album "Maelstrom Of Chaos", das für den 28. November angekündigt ist
https://www.youtube.com/watch?v=x_Qf8t2XmUk
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- triskelyon maelstrom of chaos of dust and divination liv jagrell liv sin
0 Kommentare