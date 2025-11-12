UNVIÂR mit Debütalbum "Disglaç"
Aus Italien kommt neuer Black Metal von UNVIÂR, denn das Quartett stellt am 28.11.2025 sein Debütalbum "Disglaç" vor. Einen vielversprechenden Vorgeschmack, auf das neue Werk, gibt es mit 'Ritîr' auf YouTube. Für Vorbesteller stehen verschiedene Medien bereits jetzt bei Bandcamp zur Verfügung.
"Disglaç" Trackliste:
01. Nevere
02. Corints
03. Disglaç
04. Ritîr
05. Sul Ôr
UNVIAR "Ritîr" single from the forthcoming album "Disglaç" PREMIERE
https://www.youtube.com/watch?v=_3wWivP8GXc=RD_3wWivP8GXc&start_radio=1
Quelle:
- UNVIÂR Facebook
Redakteur:
- Norman Wernicke
Tags:
- unvir disgla ritr
