WITHIN TEMPTATION: Tourdaten für 2024

Auch bei WITHIN TEMPTATION wirft die Tourplanung für 2024 schon ihren Schatten voraus.

Am 20. Oktober 2023 erscheint das achten Studioalbum "Bleed Out", jetzt gibt die Band die Tourdaten der "Bleed Out 2024-Tour" bekannt.



Die Daten für Deutschland haben wir hier schon einmal zum Vormerken:



06.10.2024 Köln - Palladium

14.10.2024 Berlin - UFO

15.10.2024 Hamburg - Sporthalle

16.10.2024 Leipzig - Haus Auensee

19.10.2024 München – Zenith

23.10.2024 Frankfurt - Jahrhunderthalle

03.12.2024 Stuttgart - Porsche Arena