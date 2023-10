Triple HHH Rock Show am 14.10.2023 in Wiesloch

In einem Dreierpackage spielen am 14.10.2023 drei Bands im R&P Wiesloch, los geht es um 20:00 Uhr, der VVK läuft bereits. Im Aufgebot finden sich die Doom/Stoner-Rocker MOJO BLIZZARD (Spotify), die Metalheads LORDS OF SALEM (Spotify) und die jungen Stoner-Rock-Talente BLACK LEAF DRAFT (Spotify), die für die ursprünglich eingeplante Band STELLAR SAINT den Opening-Slot übernehmen.

Tickets gibt es hier:

https://www.eventim.de/event/hhh-rockshow-stellar-saint-lords-of-salem-mojo-blizzard-rnp-wiesloch-17610054/