Zumindest eine Dame von THE GEMS möchte zu den Wölfen geschickt werden.

Am 26. Januar 2024 veröffentlicht das schwewdische Trio THE GEMS via Napalm Records ihr Debütalbum "Phoenix". Heute gibt es mit 'Send Me To The Wolves' die zweite Auskopplung daraus.



Auch das Cover und die Trackliste können wir euch heute anbieten,



"Phoenix" Trackliste:



01-Aurora - Interlude

02-Queens

03-Send Me To The Wolves

04-Domino

05-Silver Tongue

06-Undiscovered Paths

07-Maria's Song - Interlude

08-Ease Your Pain

09-Running

10-Renaissance - Interlude

11-Like A Phoenix

12-P.S.Y.C.H.O

13-Kiss It Goodbye

14-Force Of Nature

15-Fruits Of My Labor

16-Like A Phoenix - Acoustic Version



Send Me To The Wolves







https://www.youtube.com/watch?v=lG5yz8yA0pc

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the gems phoenix send me to the wolves