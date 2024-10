WITHIN SILENCE: neues Album, erste Single

Mit "The Eclipse Of Worlds" legen die slowenischen Power Metaller von WITHIN SILENCE am 06.12.2024 ihr drittes Album vor - das eine Band mit chrstlichen Texten am Nikolaustag ein Album veröffentlicht, ist dabei wohl ein ungewollter, aber charmanter Zufall.



Das Album wird auf CD und in mehreren limierten Vinyl-Ausgaben, wie auch die beiden Vorgängerscheiben, über Ulterium Records veröffentlicht.



Wer mit der Musik von Bands wie STRATOVARIUS, THEOCRACY oder POWER QUEST etwas anfangen kann, sollte WITHIN SILENCE auf dem Zettel haben.



Einen ersten Vorgeschmack gibt mit mit dem Song 'Battle Hymn'





