Nachdem FIT FOR AN AUTOPSY bereits die Titel 'Savior Of None/Ashes Of All' und 'Hostage' veröffentlicht haben, folgt nun mit 'Lower Purpose' die nächste Singleauskopplung vom kommenden Album "The Nothing That Is" , welches am 25.10.2024 von Nuclear Blast veröffentlicht wird.

Das Musikvideo dazu findet ihr hier: