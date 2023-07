WINTERAGE: Video zu 'Simurgh The Firebird'

Der Veröffentlichungstermin des neuen Albums "Nekyia" rückt näher. Heute gibt es eine dritte Auskopplung daraus: 'Simurgh The Firebird'.



"Nekyia" erscheint am 7. Juli 2023 über Scarlet Records.



Simurgh The Firebird







https://www.youtube.com/watch?v=svKSHbvYIGM

