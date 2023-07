TAKALAITON: du bekommst, wonach du gefragt hast...

Das Debütalbum "Mindfection" der finnischen Thrash-Metal-Gruppe TAKALAITON erscheint am 28. Juli 2023 via Rockshots Records. Mit 'Get What You Asked For' gibt es die nächste Auskopplung daraus.



Die Trackliste liest sich wie folgt:



01 - Rip 'n Burn

02 - Do Or Die

03 - Get What You Asked For

04 - Hopeareunus

05 - Ambassador of Revenge

06 - Mies Miestä Vastaan

07 - Reborn

08 - Arkajalka

09 - Destination... Termination

10 - Mindfection



Get What You Asked For







https://www.youtube.com/watch?v=wkht-pwgUJk

