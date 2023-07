PROFANATICA mit sechstem Album in den Startlöchern

Die amerikanische Kultkrachkombo PROFANATICA wird am 22. September 2023 den Nachfolger des 2019er-Albums "Rotting Incarnation Of God" veröffentlichen. Dazu erschien heute auch der erste Track von "Crux Simplex" mit Namen 'Take Up On The Cross':

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Condemned To Unholy Death

2. Take Up On The Cross

3. The First Fall

4. Meeting Of A Whore

5. Compelled By Romans

6. Wipe The Fucking Face Of Jesus

7. The Second Fall

8. Cunts Of Jerusalem

9. The Third Fall

10. Division Of Robes