ROME: Neues Album

Der luxemburgische Musiker Jerome Reuter wird mit seiner Band ROME am 25.08.2023 ein neues Album mit dem Titel "Gates Of Europe" veröffentlichen. Aus dem Werk ist am 23.06.2023 via Trisol Music Group die erste Single 'Yellow and Blue' erschienen. Der Song wurde bereits bei Konzerten gespielt. Die Einnahmen aus dem Verkauf der limitierten 7” Vinyl-Version werden komplett gespendet und gehen in die Ukraine. Dies ist ein Anliegen des Sängers, der sich dort engagiert.



Der Song entstand auf einer von Reuters Reisen durch die Ukraine in Kriegszeiten. Der Slogan "courage has two colours" ist einer frühen, ukrainischen Kampagne entliehen. Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:



Gates of Europe The Death of a Lifetime Yellow and Blue How came Beauty against this Blackness Eagles of the Trident Whom the Gods wish to destroy Our Lady of the Legion Marauder The Black Axis The Ballad of Mariupol Going Back to Kyiv The Brightest Sun Olenivka Rain Archives of Silence

01.07.2023 NL-Elsloo / Coninx Pop29.07.2023 UA-Lviv / Faine Misto Festival25.08.2023 UA-Lviv / !FESTrepublic26.08.2023 UA-Kyiv / Volume Club08.09.2023 PL-Aleksandrów Ł. / Summer Dying Loud Festival (solo)16.09.2023 IE-Dublin / Wheelans (solo)28.09.2023 FI-Helsinki / TBA (solo)29.09.2023 SE-Stockholm / Bar Brooklyn (solo)30.09.2023 NO-Oslo / Revolver (solo)01.10.2023 SE-Gothenburg / The Abyss (solo)06.10.2023 CH-Aargau / Musigburg13.10.2023 PL-Gdansk / Dizzly Grizzly14.10.2023 PL-Krakow / Poczta Glówna01.11.2023 HU-Budapest / Dürer Kert02.11.2023 RO-Cluj Napoca / Form Space03.11.2023 RO-Bucharest / Fabrica04.11.2023 BG-Sofia / Live & Loud05.11.2023 RS-Belgrade / TBA07.11.2023 AT-Vienna / Viper Room08.11.2023 SI-Ljubljana / Orto Bar09.11.2023 IT-Milano / Arci Bellezza11.11.2023 BE-Aarschot / Porta Nigra Festival18.11.2023 NL-Utrecht / Tivoli VredenburgTickets können bereitswerden.