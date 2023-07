THE RAVEN AGE - Neues Album und Support für IRON MAIDEN

Am 7. Juli 2023 erscheint mit "Blood Omen" das neue Album von THE RAVEN AGE. Wie schon bei den beiden Vorgängern, dem 2019 erschienenen "Conspiracy" und dem Debüt "Darkness Will Rise" aus dem Jahr 2017, ist das Motiv des Raben erneut von zentraler Bedeutung. Konkreter handelt "Blood Omen" vom Sturz der alten Herren, wobei der Band-eigene "Raven King" in den Vordergrund rückt.

Neben Ihrer Headliner-Tour, welche die britische Metalband ab Oktober auch nach Deutschland bringt, wird THE RAVEN AGE im Juli als Support für IRON MAIDEN in einigen Arenen zu sehen sein. Dies ist sicher kein Zufall. Schliesslich ist Gitarrist George Harris der Sohn von Maidens Bassist Steve Harris.

THE RAVEN AGE als Support für IRON MAIDEN

08.07. – (UK) London, O2 Arena

11.07. – (NL) Amsterdam, Ziggo Dome

13.07. – (BE) Antwerpen, Sportpaleis

15.07. – (IT) Mailand, Return Of The Gods Festival

18.07. – (ES) Barcelona, Palau Sant Jordi

20.07. – (ES) Murcia, Estadio Enrique Roca

22.07. – (ES) Bilbao, Bizkaia Arena Bec!

25.07. – (DE) Dortmund, Westfalenhalle

29.07. – (DE) Frankfurt, Festhalle

31.07. – (DE) München, Olympiahalle

THE RAVEN AGE auf Festivals

01.08. – (SL) Tolmin, Metal Days Festival

02. - 05.08. – (DE) Wacken, Wacken Open Air

THE RAVEN AGE Headliner-Tour (D-A-CH-Termine)

20.10. – (DE) Berlin, Badehaus

24.10. – (DE) Hannover, Musikzentrum

30.10. – (CH) Zürich, The Plaza

31.10. – (DE) München, Strom

02.11. – (DE) Dortmund, FZW