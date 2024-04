WINGS OF STEEL Tourdaten

Vor knapp einem Jahr hat WINGS OF STEEL mit dem Debütalbum "Gates Of Twilight" für einiges Aufsehen gesorgt. Nachzulesen auch in der Rezension von Kollege Jens Wilkes.



Jetzt kommt die Band nach Europa auf Tour und kann bei folgenden Konzerten live in Augen-, bzw. Ohrenschein genommen werden:



20.4.24 (DE) Remchingen, No Playback Festival

27.4.24 (DE) Lauda-Königshofen, Keep It True Festival

10.5.24 (DE) Oberndorf Am Lech, Bavarian Metalheadz Festival (SOLD OUT)

11.5.24 (DE) Bad Friedrichshall, Lemmy's

12.5.24 (BE) Bilzen, South of Heaven

16.5.24 (FR) Paris, Les Etoiles

17.5.24 (FR) Lille, Le Splendid

19.5.24 (DE) Gelsenkirchen, Rock Hard Festival

24.5.24 (DE) Balingen, Sonnenkeller

25.5.24 (DE) Waldbronn, Soundcheck One

31.5.24 (DE) Geislingen an der Steige, MieV

