Ein allumfassend beeindruckendes Konzept!

Inhaltlich ist "Less Is More" in vielerlei Hinsicht vielleicht dasjenige Album, das den derzeitigen Zeitgeist dieser Tage am besten beschreibt, und das in so vielen unterschiedlichen Facetten. Inspiriert vom amerikanischen Essayisten Henry David Thoreau und seinem französischen Kollegen Guy Debord kämpft THE INSPECTOR CLUZO nicht nur für zivilen Ungehorsam und mentale Revolutionen, sondern widersetzt sich auch musikalisch gegen die Konventionen der klassischen Rockmusik.



Zur gleichen Zeit lebt das Duo aktiv vor, wie man den Klimawandel aus eigener Kraft bekämpfen und Möglichkeiten schaffen kann, seinen eigenen CO2-Fußabdruck möglichst überschaubar zu halten. Beide Musiker sind in der Gascogne als Biobauer aktiv, beschäftigen sich auch rund um ihre Produktionen mit Optionen, die Belastung möglichst gering zu halten, und können bei so viel Engagement und positivem Aktivismus auch frei Schnauze an ihre Songs herangehen. Das machen die beiden Franzosen auch in jedem Song ihrer neuen Platte.



Widerspenstig und rebellisch präsentiert THE INSPECTOR CLUZO nämlich die moderne Interpretation traditionellen Blues Rocks, mischt gerne auch mal alternative Strukturen rein, zehrt dabei vom revolutionären Geist der Grunge-Bewegung, kann am Ende des Tages aber auch mit einer absoluten Scheißegal-Einstellung fortschreiten, weil die elf Kompositionen authentischer nicht sein könnten. Ein breites Chaos erwartet den Hörer auf "Less Is More" aber nicht, vielmehr gibt es stimmig arrangierte und dreckig produzierte Blues-Rocker, Classic Rock mit räudigem Anstrich, aber auch einprägsame Hymnen wie 'The Greenwashers' und gefühlvolle Rocksounds mit reichlich Retro-Feeling. Was die Band hier anpackt, wird umgehend aufregend, die Art und Weise, wie sie improvisiert, ist teilweise magisch und diese großartige Live-Atmosphäre ist ebenfalls genial in Szene gesetzt. In Sachen Songwriting ist die Truppe sogar stellenweise ihrer Zeit voraus - auch wenn sie inspirativ weit in der Vergangenheit lebt.



THE INSPECTOR CLUZO fährt daher auch in allen Belangen einen fetten Sieg ein. Starke Kompositionen, hervorragende Darbietung, beeindruckendes Gesamtkonzept und authentischer Rock & Roll! Auch wenn man das dieser Tage schon öfter gelesen haben mag, aber an dieser Combo kommt man auf gar keinen Fall vorbei!