Grandioser Heavy Metal, grandiose Darbietung!

Was wäre wohl geschehen, hätte Thomas Carlsen sein TRANSMISSION-Projekt bereits zu einer Zeit ins Rennen geschickt, als MASTERPLAN und deren Frontmann Jorn Lande in aller Munde waren? Man kann sich jedenfalls vorstellen, dass der Landsmann des grandiosen Sängers seinerzeit richtig abgeräumt hätte, schlägt er nicht nur in die gleiche Kerbe wie die damalige Supergroup, sondern kann auch den gleichen Level bedienen, wie der einstige HELLOWEEN-Ableger.



Die Band allerdings nur auf diese Parallele zu beschränken, käme einem Meisterstück, bereits dem zweiten im Bunde, nicht auf gerechte Art und Weise entgegen. Zwar ist die Handschrift eine ähnliche, die letztendliche Ausführung betont aber dennoch den Gitarristen Carlsen, der mit majestätischen Melodien und wunderbaren Soli acht neue Songs ins Angebot stellt, von denen jeder einzelne als echtes Highlight durchgehen kann. Das ist nicht nur der astreinen Performance und dem fabelhaften Songwriting geschuldet, sondern vor allem auch den Gastakteuren am Mikro, die sich in ihren Darbietungen auf höchstem Niveau duellieren.



Dabei hat Carlsen gar nicht erst die üblichen vertreter aus der ersten Reihe ausgewählt, sondern erneut auf Vertreter von vielversprechenden Underground-Combos gesetzt, darunter auch Sebastian Palma von BLIZZARD HUNTER, der in 'The Crimson Cross' und 'Midnight Queen' einen herausragenden Job macht. Aber auch der isländische Sänger Atli Guðlaugsson (POWER PALADIN), der ebenso wie Palma und Arnaud Ménard (SCALE OF ALKAN) schon beim Debüt mit von der Partie war, lässt sich nicht lumpen und hält den Lande-Vergleich immerzu aufrecht. Mike Livas von den griechischen Emporkömmlingen SILENT WINTER komplettiert die erlesene Riege und stellt sich dem Vierkampf erhobenen Hauptes. So muss man doch am Ende konstatieren, dass es hier gar keinen Favoriten geben kann.



Großartiger Gesang, tolle Melodien, bravouröse Hooklines und ausgezeichnetes Songwriting - man mag sich bei THOMAS CARLSEN'S TRANSMISSION gerne überschlagen, aber eben auch weil der norwegische Musiker diese Superlative auf seinem zweiten Release in jeglicher Form verdient hat. Wer melodischen Heavy Metal mit dezenter Hardrock-Neigung vor allem dann liebt, wenn er nicht so penetrant auf Singalongs und dergleichen ausgerichtet ist, wird in diesem Kleinod ein weiteres Meisterwerk finden, das er sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte. Das ist Top-Material von der ersten bis zur letzten Note!