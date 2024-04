SUPERMODEL TAXIDERMY bei der Bieraustreibung

Die kanadische Hardcoreband SUPERMODEL TAXIDERMY hat einen Audioclip zu 'Exorcist For Beer' von ihrem neuen Minialbum "At What Cost" online gestellt, das für den 31. Mai angekündigt ist.





