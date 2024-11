WIND ROSE geht 2025 auf Headliner-Tour

Dieses Jahr noch mit POWERWOLF unterwegs, nächstes Jahr geht es auf Headliner-Tour durch 12 Länder! Die italienische Zwergenarmee lädt ihre Fans ein, gemeinsam mit ihnen in einem epischen und spaßigen Musikfest zu feiern!

Weil man Feste natürlich nicht alleine feiert, hat WIND ROSE noch weitere Kameraden zur Tour eingeladen, nämlich ORDEN OGAN und ANGUS MCSIX.



TROLLSLAYER Headliner TOUR 2025 - WIND ROSE, ORDEN OGAN & ANGUS MCSIX:



02.10.25 (HU) Budapest @ Barba Negra

03.10.25 (DE) München @ Tonhalle

04.10.25 (CZ) Zlin @ Masters Of Rock Cafe

05.10.25 (DE) Leipzig @ Felsenkeller

07.10.25 (PL) Warschau @ Progresja

08.10.25 (DE) Berlin @ Astra

09.10.25 (DE) Hamburg @ Große Freiheit 36

10.10.25 (DK) Kopenhagen @ Amager Bio

11.10.25 (DE) Köln @ Carlswerk

12.10.25 (NL) Utrecht @ Tivoli Vrendenburg

14.10.25 (UK) London @ Electric Brixton

15.10.25 (BE) Antwerpen @ Trix

16.10.25 (FR) Paris @ Bataclan

17.10.25 (FR) Lyon @ La Rayonne

18.10.25 (CH) Pratteln @ Z7

20.10.25 (AT) Wien @ Arena

21.10.25 (CZ) Prag @ Meet Factory

22.10.25 (DE) Frankfurt @ Batschkapp

23.10.25 (DE) Stuttgart @ LKA

24.10.25 (DE) Geiselwind @ Musichall

25.10.25 (IT) Mailand @ Alcatraz



Präsentiert wird die Tour von Decibel Touring, Hard Impact, Metal de, Powermetal.de, Eventim, musiX und Metal Hammer.



