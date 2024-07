WIND ROSE: Felsen und Steine

Am 4. Oktober 2024 erscheint via Napalm Records das neue Album "Trollslayer" von WIND ROSE. Mit 'Rock And Stone' lässt uns die Zwergen-Armee an der ersten Single-Auskopplung samt Video teilhaben.



"Trollslayer" Trackliste:



1. Of Ice And Blood

2. Dance Of The Axes

3. The Great Feast Underground

4. Rock And Stone

5. To Be A Dwarf

6. Home Of The Twilight

7. Trollslayer

8. Legacy Of The Forge

9. No More Sorrow



Rock And Stone







https://www.youtube.com/watch?v=8ZXBm1NXBaI

