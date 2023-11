WINDS AND WOODS MEET METAL-Festival

Am 24. und 25. November 2023 findet in Leipzig die fünfte Ausgabe des "Winds and Woods meet Metal-Festivals" statt. Es gibt eine tolle Besetzung, unter anderem mit DIABULUS IN MUSICA, MAYAN, EDEN WEINT IM GRAB, MOLLLUST, DARK SARAH und vielen mehr.



"Genießt mit uns Festivalflair Indoor in der kalten Jahreszeit und zelebriert die Leidenschaft zu starken Stimmen, verzerrten Gitarren und Schlagzeug, aber auch zu Flöten, Geigen und allerlei anderen wunderbaren Instrumenten!"



