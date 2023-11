ALICE COOPER KOMMT 2024 NACH DEUTSCHLAND

Was wäre ein neues Album ohne eine Tour dazu? Das dachte sich auch ALICE COOPER, die "Too Close For Comfort"-Tour führt den US-amerikanischen Rockmusiker zu sechs Open Air-Veranstaltungen nach Deutschland. Hier die Termine:

12.06.2024 Hamburg - Stadtpark

22.06.2024 Northeim - Waldbühne

01.07.2024 Nürnberg - Stadionpark

02.07.2024 Dresden - Junge Garde

04.07.2024 Butzbach - Schlosshof

06.07.2027 Breisach - Pinot And Rock

Tickets gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

ALICE COPPER hat im August mit "Road" sein 29. (!!!) Studioalbum veröffentlicht. Wir sind gespannt, wie die neuen Songs beim Publikum ankommen.