WICKED LEATHER mit neuem Video

Die Schwermetaller WICKED LEATHER aus Spanien haben ihr offizielles Video zu 'Night Hunter' veröffentlicht. Der Song ist ebenfalls auf der, dieses Jahr erschienenen, Single "Echoes of the Storm" mit dabei, welche via Jawbreaker Records auf den Markt kam.









