IN FLAMES kündigt Europatour an

Abseits der anstehenden Festivals kündigt IN FLAMES eine Headlinertour quer durch Europa an.

Im Sommer 2025 werden die Schweden mit unterschiedlichen Supportacts auf die Bühne gehen.

Dabei sind: JINJER, HEAVEN SHALL BURN, LACUNA COIL, ORBIT CULTURE, SYLOSIS, IMMINENCE, PALEFACE SWISS, UNPROCESSED

Hier die Tourdaten:



03.06.2025 Vilnius, Lithuania (JINJER, UNPROCESSED)

10.06.2025 Ljubljana, Slovenia (JINJER, HEAVEN SHALL BURN, SYLOSIS, PALEFACE SWISS)

15.06.2025 Lignano Sabbiadoro, Italy (LACUNA COIL)

17.06.2025 Raminville-st-agne, Franc (ORBIT CULTURE)

18.06.2025 Villeurbanne, France (ORBIT CULTURE)

20.06.2025 Leipzig, Germany, Haus Auensee (ORBIT CULTURE, SYLOSIS)

05.07.2025 Huskvarna, Sweden (IMMINENCE)