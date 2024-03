WHITE DOG mit neuem Video

Die Jungs von WHITE DOG aus Austin, Texas, spielen klassischen Hard- und Southern-Rock, inspiriert von der ALLMAN BROTHERS BAND, LYNYRD SKYNYRD, den frühen THIN LIZZY und JUDAS PRIEST. Ihr zweites Studioalbum "Double Dog Dare" erscheint am 05. April über Rise Above Records.



Mit 'Holy Smokes' veröffentlichen White Dog die zweite Single vom kommenden Album. Seht euch das offizielle Musikvideo hier an:

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Marcel Rapp Tags: white dog holy smokes double dog dare