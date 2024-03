ALICE COOPER mit weiteren Tourdates

Der nimmermüde ALICE COOPER hat weitere Dates seiner kommenden Tour angekündigt. Gemeinsam mit DORO als Support ist er noch dort live anzutreffen:

03.10. Stuttgart, Porsche-Arena

04.10. Lingen, Emsland Arena

06.10. Oberhausen, Rudolf Weber Arena

08.10. München, Olympiahalle

09.10. Berlin, Max-Schmeling-Halle

11.10. Leipzig, Arena



Der Vorverkauf für die Herbsttermine startet am Montag, 25. März, um 12 Uhr exklusiv über reservix.de, der offizielle Vorverkauf folgt am Mittwoch, 27. März über die bekannten Plattformen und Vorverkaufsstellen.



Außerdem bereits angekündigt sind die folgenden Termine:

12.06. Hamburg, Stadtpark

22.06. Northeim, Waldbühne

01.07. Nürnberg, Stadionpark

02.07. Dresden. Junge Garde

04.07. Butzbach, Schlosshof

06.07. Breisach, Pinot And Rock