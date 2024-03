CANNIBAL CORPSE in Europa

Gemeinsam mit MUNICIPAL WASTE, IMMOLATION und SCHIZOPHRENIA kommt das Death-Metal-Flaggschiff von CANNIBAL CORPSE im September/Oktober auf große Europatour.

Anbei die Dates:

9/20/2024 Turbinenhalle 2 - Oberhausen, DE

9/21/2024 Doornrosje - Nijmegen, NL

9/22/2024 Rockhal - Esch-Sur-Alzette, LU

9/23/2024 Elysee Montmartre - Paris, FR

9/25/2024 Beacon - Bristol, GB

9/26/2024 Barrowlands - Glasgow, GB

9/27/2024 O2 Victoria Warehouse - Manchester, GB

9/28/2024 O2 Academy - Birmingham, GB

9/29/2024 Roundhouse - London, GB

10/01/2024 Halle O2 - Heidelberg, DE

10/02/2024 Grosse Freiheit 36 - Hamburg, DE

10/03/2024 Amager Bio - Copenhagen, DK

10/04/2024 Klubben - Stockholm, SE

10/05/2024 Rockefeller - Oslo, NO

10/06/2024 Tradgarn - Gothenburg, SE

10/08/2024 Astra - Berlin, DE

10/09/2024 A2 - Wroclaw, PL

10/11/2024 Barba Negra - Budapest, HU

10/12/2024 Vienna Metal Meeting - Vienna, AT

10/13/2024 Kino Siska - Ljubljana, SI

10/15/2024 Alcatraz - Milan, IT

10/17/2024 Komplex 457 - Zurich, CH

10/18/2024 Felsenkeller - Leipzig, DE

10/19/2024 Music Hall - Geiselwind, DE

10/20/2024 Batschkapp - Frankfurt, DE