SONATA ARCTICA kommt auf Europatour!

Erst vor wenigen Tagen startete SONATA ARCTICA die Welttournee zu ihrer aktuellen Platte "Clear Cold Beyond" in ihrer finnischen Heimat. Heute kündigt die Band auch eine umfangreiche Europa-Headlinetour an. Diese wird sie im September und Oktober diesen Jahres für 27 Konzerte durch zwölf Länder führen, begleitet von den griechischen Kult-Metallern FIREWIND als Special Guests sowie den deutschen Power-Metallern SERIOUS BLACK. Den nordeuropäischen Abschnitt werden obendrein SONATA ARCTICAs neue RPM-Labelkollegen, die schwedischen Symphonic-Metaller TUNGSTEN, abrunden.



SONATA ARCTICA "Clear Cold Beyond"-Europatour 2024



mit FIREWIND, SERIOUS BLACK, TUNGSTEN (*)



11.09.2024 SE Norrtälje (Opalen) - Rimbo Kulturscen (Tourauftakt nur mit FINAL STRIKE)

12.09.2024 SE Östersund - Gamla Teatern*

13.09.2024 NO Trondheim - Tapperiet*

14.09.2024 SE Örnsköldsvik - Nöjesbolaget*

16.09.2024 NO Oslo - Vulkan Arena*

17.09.2024 SE Karlstad - Nöjesfabriken*

18.09.2024 SE Huskvarna - Folkets Park*

20.09.2024 DK Roskilde - Gimle*

21.09.2024 DE Berlin - Columbia Theater

22.09.2024 DE Hamburg - Markthalle

24.09.2024 NL Utrecht - TivoliVredenburg (Pandora)

25.09.2024 NL Tilburg - 013

26.09.2024 DE Bochum - Matrix

27.09.2024 DE Aschaffenburg - Colos-Saal

28.09.2024 CH Pratteln - Konzertfabrik Z7

29.09.2024 DE München - Backstage (Werk)

01.10.2024 FR Paris - La Machine du Moulin Rouge

02.10.2024 FR Villeurbanne - La Rayonne

03.10.2024 ES Barcelona - Sala Razzmatazz 2

04.10.2024 ES Madrid - WiZink Center (La Sala)

05.10.2024 ES Pamplona - Sala Totem

07.10.2024 IT Mailand - Alcatraz

08.10.2024 IT Padova - Hall

09.10.2024 HU Budapest - Barba Negra

10.10.2024 TBA

11.10.2024 PL Warschau - Klub Proxima

12.10.2024 PL Posen - Tama

